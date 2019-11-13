«Её убили за то, что красивая»: началось слушание по делу об убийстве Яны Болтынюк

Как мы рассказывали, в среду, 13 ноября, в Калуге начался суд над братьями Татаринцевыми. Их обвиняют в убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болтынюк.

Обвиняемые в камере о чём-то беспечно переговариваются. В зал суда входят родители Яны. Поддержать их пришли близкие и друзья, среди них мама убитой обнинской студентки Марии Нечетной Наталья. Наталья принесла с собой успокоительное и портрет Яны. Она села так, чтобы, посмотрев в зал, братья Татаринцевы тут же встретились глазами с фотографией девушки.

Мама Яны старается не смотреть в строну обвиняемых. С ней на суд пришёл психолог, чтобы помочь всё это пережить.

Поскольку дело резонансное, на суде присутствует заместитель прокурора области Евгений Петренко.

По версии обвинения, девушка возвращалась поздно вечером домой. Когда ей оставалось пройти всего 200 метров, у палаток к ней привязались трое выпивших мужчин. Мужчины решили по очереди изнасиловать девушку.

- Один держал за ноги, другой закрывал рот, а третий насиловал, - зачитывала обвинение прокуратура.

А затем наушниками от телефона девушки её же и задушили.

Как считает обвинение, братья Татаринцевы позвонили своему знакомому. Он приехал на машине и помог вывезти тело девушки в лес, где его пытались сжечь. Личность третьего мужчины до сих пор не установлена.

Во время следствия братья Татаринцевы признали свою вину и даже написали явку с повинной. Но на суде заявили, что виновными себя не считают.



Наталья Нечетная держит портрет Яны.

Когда же допрашивали свидетелей, один из братьев пытался зацепиться за слова Виталия Болтынюка – папы убитой. Тот рассказал, что у дороги, ведущей к лесополосе, заметил бутылку водки и кофточку дочери.

- Бутылка водки была на месте, а может там отпечатки были? – спросил один из обвиняемых у отца девушки.

Но тот объяснил, что у обочины валялся мусор, ему в память врезалась недопитая бутылка. А рядом с телом его дочери её не было.

Адвокат семьи Болтынюк Андрей МУЧКИН уверен, что следователи хорошо поработали, собрав мощную доказательную базу. А, то, что обвиняемые стали отрицать свою вину, лишь прибавит им срок.

- Возможно, пока они сидели в СИЗО, сокамерники им насоветовали, - предположил адвокат.

Ожидается, что в среду во второй половине дня выступит самый главный свидетель – приятель Татаринцевых, который, по версии следствия, помог вывезти тело девушки в лес.

- Яну убили за то, что она красивая, - срывающимся голосом говорит мама Яны Анна Болтынюк. У неё с собой фотографии дочери, снимки личных вещей, которые были найдены на месте преступления.

- Она у нас девочка была домашняя, - вспоминает мама Яны. – Когда задерживалась, всегда мне звонила. Ей было можно гулять до 11 часов вечера. Она училась в колледже, мечтала стать модельером. Закончила автошколу и пошла подрабатывать, чтобы помочь нам купить машину.

Как вспоминают близкие Яны, в тот вечер после работы она встретилась с друзьями. Припозднилась. Когда в последний раз ей звонила мама, Яна сообщила, что она недалеко от дома, что её провожают друзья. Вскоре телефон девушки оказался недоступен.

На этой неделе будут заслушивать показания тех, кто видел девушку в последний раз. Обвиняемые просили сделать заседание закрытым для прессы, но судья разрешил присутствие СМИ.