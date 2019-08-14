«Твари, верните мне дочь!»: как в Калуге выносили приговор братьям-отморозкам

14.08.2019 21:30 1926 Автор: Оксана ИВАНОВА, Елена ФРАНЦУЗОВА, Даниил МАРЧЕНКО. Фото Александра НЕФЁДОВА и из социальных сетей.

На прошлой неделе в Калужском областном суде огласили приговор убийцам студентки из Обнинска Марии Нечётной.

Запоздалые сожаления

— Мне жаль, что всё так получилось… Этого не должно было произойти… Я виноват в большей степени, чем мой брат, я не должен был всего этого допустить… Я бы обратился к потерпевшей стороне, но их нет… Мне больше нечего сказать.

Речь Александра Корабёнкова — старшего из двух братьев, которых судили за убийство и изнасилование Маши Нечётной, была короткой и сбивчивой. Своё последнее слово он сказал 2 августа. Правда, слушать его выступление было некому — родители Марии на судебное заседание не пришли. Зато 6 августа на оглашении приговора в зале суда было многолюдно…

Поймай меня, если сможешь

Маше Нечётной было всего 19. Она училась в Институте атомной энергетики — мечтала стать химиком. В Обнинск девушка приехала из города Клинцы Брянской области.

«Господь подарил мне послушного, одарённого ребёнка. Машенька прекрасно училась, успешно закончила музыкальную школу, занималась спортом. Всю свою жизнь она была чем-то занята, — напишет позже в петиции на имя Президента РФ мама убитой студентки Наталья Нечётная. — Она только-только вылетела из домашнего гнезда. Уже на втором курсе пошла работать, чтобы быть более самостоятельной».

Марии НЕЧЁТНОЙ было всего 19 лет.

В ту ночь, когда Машу жестоко изнасиловали и убили, она возвращалась с работы в общежитие. Изуродованное тело девушки нашли в лесополосе через 2 дня. Эксперты насчитали около 40 ударов, от которых на теле Маши остались многочисленные переломы и гематомы.

Убийц искали почти 2 года. За поимку преступников власти Обнинска объявили крупное вознаграждение — 1 миллион рублей. Чтобы раскрыть это убийство, экспертам понадобилось сделать более 5 тысяч тестов ДНК.

Пока шло расследование, по Обнинску распространялись самые разные слухи. Как пишет издание «НГ-регион», многим в городе казалось, что на допросы вызывают буквально всех подряд. В соцсетях появлялись анонимные комментарии, будто бы написанные преступником: «Мне очень жаль, что сотрудники полиции города Обнинска такие идиоты и не могут меня найти. А ведь у них был шанс это сделать. Но увы!»

Расследование убийства девушки фактически превратилось в телешоу: в проекте одного из центральных каналов экстрасенсы гадали, что же произошло на самом деле и где искать убийц.

Изверги

Убийц задержали в марте 2018-го, когда никто уже не верил, что это преступление будет раскрыто. Первой зацепкой стала редкая бейсбольная бита, забытая одним из братьев-убийц на месте преступления. ДНК-тест подтвердил, что она принадлежит братьям Корабёнковым.

В ту ночь Александр и Владислав катались на машине по городу. Увидев одинокую студентку, решили её ограбить. Сначала Владислав стал избивать девушку пластиковой бейсбольной битой с металлическим стержнем. От многочисленных ударов бита раскололась. Затем к младшему брату подключился старший.

Чтобы на шум не сбежались прохожие, жертву оттащили с дороги поглубже в лес и там продолжали истязание. Добычей братьев стал пакет с продуктами и деньги — 150 рублей. Позже негодяи вернулись на место преступления и прихватили ещё и айфон Маши, который вскоре выбросили. Потом Александр велел брату вернуться к машине. Оставшись с ещё живой, но абсолютно беспомощной девушкой наедине, этот изверг изнасиловал её, после чего ударил головой о дерево. Этот удар стал для Маши смертельным. Труп братья забросали ветками и листвой и уехали.

Слушать, как судья ­перечисляет все нанесённые девушке травмы, было ­по-настоящему жутко. Мать убитой иногда всхлипывала, но держалась очень мужественно. Поддержать её пришла Анна Болтынюк, мать убитой в 2014 году калужанки Яны Болтынюк: общее горе сблизило женщин. Яне, как и Маше, было 19. Точка в этом деле до сих пор не поставлена.

«Не судите строго»

Владислав Корабёнков в своём последнем слове попросил родственников Марии попытаться его простить, а судью — «не судить его строго», так как он хочет ещё увидеть живыми своих родителей.

— Ты дочь мне верни, тварь! — не смогла сдержать эмоций Наталья Нечётная.

Пока судья зачитывал приговор, женщина стояла напротив подсудимых с плакатом: «Верните мне дочь!». Братья-убийцы старались на неё не смотреть. Почти весь процесс они простояли, опустив глаза в пол. Впрочем, уходя на перерыв, Александр даже помахал рукой перед телекамерами журналистов, демонстрируя искренность своего раскаяния.

Приговор

Прокуратура просила приговорить подсудимых к 24 годам лишения свободы. Однако «самый гуманный суд в мире» назначил братьям по 19 лет строгого режима с последующим ограничением свободы ещё на 2 года. У обоих Корабёнковых обнаружились смягчающие обстоятельства: Александр, изнасиловавший Марию, имеет двоих малолетних детей. Кроме того, он помог следствию, рассказав об участии в преступлении своего брата. Владислав частично признал свою вину, что также было трактовано судом как смягчающее обстоятельство.

Осуждённые должны возместить родным Марии материальный ущерб в размере более 325 тыс. рублей, а также выплатить моральную компенсацию — 3 млн.

Старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Калужской области Маргарита Ковалёва, комментируя решение суда, была крайне сдержанна:

— Суд квалифицировал действия Корабёнковых так, как просила сторона обвинения. По остальной части мы будем изучать приговор.

«Наказаны не все»

Наталья Нечётная, ожидавшая более сурового наказания для убийц дочери, эмоций не сдерживала:

— Я считаю, что это слишком мало за такое жестокое убийство. Они только тогда поймут всю мою боль, когда так же, как я, поползут за гробом своих детей.

Мать убитой студентки также уверена, что на скамье подсудимых должны находиться не только братья Корабёнковы.

— Никто из тех, кто создал условия для этого преступления, не понёс наказания, — говорит Наталья. — Почему моя дочь вынуждена была идти пешком? Почему перевозчик до сих пор отменяет последние рейсы, так что детям не на чем добираться до общежития? Когда моего ребёнка убивали под стенами вуза, где была охрана? Где были видеокамеры? Кого это волновало? И до сих пор никого не волнует! В Обнинске пострадала ещё одна девочка, которая чудом осталась жива. Моей дочери не повезло.

Покидая зал заседаний, Наталья Нечётная бросила убийцам дочери:

— Вы всё равно там сдохнете!

Эта статья была опубликована в №33 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.08.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.