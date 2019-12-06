В шаге от приговора: Татаринцевы попросили прощения у родителей Яны Болтынюк, но не покаялись

Ожидается, что во вторник, 10 декабря, в Калуге вынесут приговор братьям Татаринцевым, обвиняемым в убийстве и изнасиловании 18-летней Яны Болынюк.

Прокуратура запросила для Владимира Татаринцева 24 года лишения свободы колонии строгого режима, для Евгения – 22 года.

- Учитывая характер причинённых физических и нравственных страданий, степень вины подсудимых, с учётом требований разумности и справедливости, просим удовлетворить требования потерпевших частично, - зачитал на последнем заседании прокурор. - Взыскать с Татаринцева Владимира 1,5 миллиона рублей в пользу каждого потерпевшего и 1 миллион рублей с Татаринцева Евгения в пользу каждого потерпевшего. Материальный ущерб удовлетворить в размере заявленных требований.

- Я полностью поддерживаю всё сказанное государственным обвинителем, - сказал адвокат пострадавших Андрей МУЧКИН. - У них [обвиняемых] была масса времени, чтобы хотя бы преклонить голову, хотя бы сказать: «Простите!». Они этого не сказали. Прошу назначить наказание максимально суровое, предусмотренное законом.

После этого дали слово самим обвиняемым.

- Я хотел бы попросить прощения у семьи погибшей, если каким-то образом я причастен... Мне это неизвестно. Всё равно хотел бы попросить прощения у мамы, у отца, у брата - у семьи. Простите, что мы таким образом поступили. Хоть этому прощений нет. Но я не согласен полностью с обвинением. Потому что показания были надуманы мною в ходе следствия, я её даже просто не видел, я её первый раз описал недостоверно, - заявил Владимир Татаринцев.

- Простите, если сможете, - сказал Евгений Татаринцев.

Прокуратура вновь напомнила, как, по версии следствия, было совершено преступление и привела доказательства.

Адвокат Владимира Татаринцева Юлия СКРИПКИНА настаивала на невиновности своего подзащитного.

- Большая часть исследуемых доказательств, да что там говорить, почти все доказательства, свидетельствуют лишь о том, что девушка пропала, после чего была обнаружена с признаками насильственной смерти, предположительно, изнасилована, - заявила на суде Скрипкина. - Основными доказательствами вины моего подзащитного, по версии органов предварительного следствия, являются его признательные показания на стадии расследования. А также заключения биологической экспертизы – ольфакторной, установившей наличие запаховых следов Татаринцева Владимира на вещах погибшей, палке-закрутке и салфетках, обнаруженных на месте происшествия... Хочу обратить внимание, что Владимир пояснял, что он предполагал, что неизвестный изнасиловал девушку. Достоверно ему это известно не было... На улице было темно, он, действительно, мог не видеть многих событий... Считаю, что у моего подзащитного цели совершить изнасилование, оказать помощь в его совершении иному лицу, не было. Полагаю, что участие моего подзащитного в изнасиловании девушки не доказано.

Адвокат стала говорить, что Владимир неправильно описал одежду Яны. Она в тот день была в белой кофте и чёрной юбке, а Владимир утверждал, что в розовом сарафане. Также она сказала, что, судя по следам на теле убитой, её волокли, а не несли, как это указано в материалах следствия.

- Он [Владимир] рос фактически сиротой, мать умерла, когда он был ребёнком. В новой семье было 12 детей (глава семьи повторно женился. – Прим. автора). Отец постоянно находился в местах лишения свободы. Злоупотреблял спиртными напитками, от чего впоследствии и умер. Мачеха участия в воспитании Владимира на принимала. Сдала его в интернат. Становлению и развитию его личности, то, каким он вырос, способствовало в данном случае само государство. Поскольку сам себя ребёнок воспитать не может. Ранее не судим, является инвалидом третьей группы, имеет на иждивении малолетнего ребёнка. На учётах в наркологическом диспансере и психиатрической больнице не стоит.

Также адвокат попросила отказать в гражданских исках в части расходов, не подтверждённых документами.

- Основной виновник произошедшего установлен не был. Хочется надеется, что справедливость восторжествует, и он понесёт заслуженное наказание, - сказала она в конце.

Адвокат Евгения Татаринцева также настаивала, что он невиновен.

- Он мог присутствовать на месте преступления, попытался пообщаться с Болтынюк Яной Витальевной, но, будучи отвергнут ею, находясь в состоянии опьянения, в дальнейшем не общался с ней и не участвовал в дальнейших действиях. Мой подзащитный до сих пор чувствует себя виноватым в том, что именно он начал общаться с Болтынюк Яной Витальевной. И, если бы она прошла мимо, данного преступления бы не было. Мой подзащитный путает виноватость и виновность, - заявила адвокат.

Адвокат считает, что не доказано, что Евгений насиловал и убивал девушку.

- Экспертизой не установлена причина смерти. Экспертизой не установлено, что Болтынюк Яна Витальевна подвергалась изнасилованию... Эксперт высказывает предположение, что наличие на шее трупа Болтынюк петли из синтетического материала чёрного цвета с деревянной закруткой не исключает наступление смерти от давления органов шеи. Однако также не отрицает возможность использования данной петли для переноса мёртвого тела, - заявила защитница. - Утверждать, что совершено убийство группой лиц сопряжённое с изнасилованием, таких оснований у следствия нет.

Также в качестве доказательств невиновности Евгения адвокат попыталась сослаться на результаты экспертизы на детекторе лжи. Однако судья ей напомнил, что этот документ адвокат в ходе рассмотрения дела в суде так и не предоставила.

- Нет такого прибора, который установил бы запаховые следы человека. Живым детектором выступают собаки. Как установлено из практики, собаки хорошо чувствуют хозяев. И малейшее желание хозяина, даже непроизвольное, они готовы выполнить, - заявила адвокат. - Полагаю, что мой подзащитный подлежит оправданию, так как прямых доказательств, что он совершил, не имеется.

Но сторона обвинения уверена, что собранная доказательная база говорит об обратном. Установлена роль каждого из участников преступления. А то, что на трупе есть следы волочения, говорит лишь о том, что тело девушки роняли.

- Вопреки позиции защиты собака не использовалась, а экспертиза была проведена по той крови, которая была сильнейшим консервантом и долгие годы сохраняет следы, – сказал прокурор.

Напомним, что преступление было совершено летом 2014 года в калужском микрорайоне «Байконур». Следствие придерживается следующей версии:

18-летняя девушка возвращалась домой. Она шла расстроенная и уставшая. После работы встретилась с молодым человеком. Он пошёл провожать Яну, но по дороге они поругались. В итоге Яна осталась одна. Целый день девушка провела на каблуках – это дресс-код заведения, в котором она работала, поэтому, идя домой, сняла туфли - шла босиком, держа обувь в руках. Когда Яна свернула на дорожку от остановки к палаткам, к ней привязался Евгений Татаринцев. Обычно Евгений боится подходить к девушкам, чувствует себя неуверенно. Но в тот вечер в большой компании он выпил, употребил спайс. Мужчина не просто подошёл к Яне познакомиться, а сразу взял её за руку и попытался приобнять. В ответ получил туфлей в лоб. Владимир Татаринцев, видя, что его брата ударили, подбежал к Яне сзади, зажал ей рукой рот и вместе с Евгением и неким неизвестным оттащили девушку в рощу. Следователям Владимир рассказал, что Яна оказывала активное сопротивление. Во время борьбы она упала на спину, сверху на неё навалился третий неизвестный. Он сказал Владимиру, чтобы тот разорвал на девушке нижнее бельё. И третий неизвестный её изнасиловал. После этого Яна лежала на земле будто без чувств – не кричала, не пыталась убежать. Владимир вспоминал на следственном эксперименте, что неизвестный попросил добить Яну. Евгений это сделать отказался, за что третий соучастник преступления его ударил, а Владимир согласился. Он сорвал с дерева палку, подобрал наушники Яны, сделал удавку, надел её на шею девушки. Душил, пока не почувствовал, что вот-вот наушники порвутся. Затем к палаткам подъехал собутыльник и бывший зять Владимира Татаринцева Андрей Марочкин. Пенсионер по приказу третьего неизвестного вытряхнул сумочку Яны. Братья Татаринцевы вытерли руки и лицо салфетками, которые выпали из сумки. Марочкин, не задавая лишних вопросов, открыл багажник, в него положили тело девушки. На машине труп вывезли в район Муратовского Щебзавода, а затем подожгли.

Расследование уголовного дело длилось несколько лет. Взять братьев Татаринцевых удалось благодаря следам, обнаруженным на салфетках с места убийства девушки, а также запаховым следам, выявленным на удавке, одежде Яны, под ногтями убитой. На сумке Яны были обнаружены запаховые следы Андрея Марочкина. Часть личных вещей Яны до сих пор найти не удалось, в частности, у неё с собой был кошелёк.

Евгений Татаринцев на следствии не мог точно рассказать, что было в тот жуткий вечер. С ним работал психолог. В итоге он вспомнил, как подходил к девушке, как она его ударила туфлей, дальше он упал, услышал пронзительный крик. А после этого увидел тело убитой. Евгений предполагал, что с ним в тот вечер был его брат. Также он запомнил некий белый автомобиль. Такая машина среди его знакомых есть только у Андрея Марочкина.

Владимир Татаринцев во время следствия был более разговорчивым. Он детально описывал, как было совершено преступление, кто с ним был в тот вечер. Единственный человек, которого он не смог назвать, – третий участник преступления. С ним, по словам Владимира, он познакомился лишь накануне убийства. Мужчины выпивали. Но ни Владимир, ни Евгений так и не смогли сказать, кто это был. Во время следствия братья Татаринцевы написали явку с повинной.

Но на суде заявили о своей невиновности. Евгений говорил, что помнит Яну, помнит, как хотел с ней познакомиться, а дальше у него провалы в памяти. На плохую память стал ссылаться и Владимир. Он тоже вспомнил, как брат подошёл к девушке, как она Евгения ударила, а что было дальше – провал. Потом он вспомнил, как не закручивал, а раскручивал удавку на шее девушки.

Андрей Марочкин также отказался от своих показаний.

Если суд признает братьев виновными в убийстве и изнасиловании Яны Болтынюк, то за дачу ложных показаний придётся отвечать Марочкину.

Уважаемые читатели, как вы считаете, какой приговор вынесет суд? Пишите в комментариях!