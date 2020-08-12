В Калуге открылась регистрация на первый космический полумарафон

Как мы уже рассказывали, 29 августа в Калуге пройдёт первый полумарафон. Официально он носит название «Калужский Космический марафон».

Участники побегут от Центрального парка культуры и отдыха до бора.

Бегуны на дистанции 5 километров финишируют почти сразу в бору, а остальные сделают ещё несколько кругов среди деревьев.

Для участия в забеге нужно обязательно зарегистрироваться на этом сайте. Регистрация завершится в 18:00 27 августа или по достижении лимита участников. Побегать смогут только люди старше 18 лет.

- Хронометраж осуществляется электронной системой Chronotrack с Tri-tags чипами, - говорят организаторы. - Каждый участник соревнования перед стартом получает индивидуальный чип, который необходимо сдать на финише.

За сломанное или утерянное устройство придется заплатить 80 евро (около 7000 рублей на данный момент).

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