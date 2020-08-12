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В Калуге открылась регистрация на первый космический полумарафон

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.08.2020 16:03 3 250
В Калуге открылась регистрация на первый космический полумарафон

Как мы уже рассказывали, 29 августа в Калуге пройдёт первый полумарафон. Официально он носит название «Калужский Космический марафон».

Участники побегут от Центрального парка культуры и отдыха до бора.

Бегуны на дистанции 5 километров финишируют почти сразу в бору, а остальные сделают ещё несколько кругов среди деревьев.

Для участия в забеге нужно обязательно зарегистрироваться на этом сайте. Регистрация завершится в 18:00 27 августа или по достижении лимита участников. Побегать смогут только люди старше 18 лет.

- Хронометраж осуществляется электронной системой Chronotrack с Tri-tags чипами, - говорят организаторы. - Каждый участник соревнования перед стартом получает индивидуальный чип, который необходимо сдать на финише.

За сломанное или утерянное устройство придется заплатить 80 евро (около 7000 рублей на данный момент).

Также мы сообщали, какими будут медали и какие улицы перекроют 29 августа.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.08.2020 16:03 3 250
Тэги: спорт день города
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