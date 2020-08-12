В Калужской области погибают аисты

В Калужской области погибло множество аистов. Зоозащитники просят калужан присоединиться к наблюдению за этими птицами.

- К сожалению, этот год очень плохой для аистов Калужской области, да и у соседей не лучше, - написала на своей странице руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. - Много падежа на гнёздах: погода, нехватка корма, ядохимикаты на полях китайского производства и в больших количествах, драки на гнёздах. Начался отлёт, и мы мониторим гнёзда и неулетевших птиц. Просьба ко всем, у кого на территориях есть гнёзда аистов. Понаблюдайте за птицами, особенно за молодняком. Если с птицами что-то не так, не улетают, не кормятся, не слетают с гнёзд, слабеют, то позвоните нам в Центр реабилитации диких животных «Феникс» (89105926867) или в МЧС, они передадут нам, или в Управление по охране животного мира при Минприроды КО. Будем забирать на зимовку.

По её словам, в центре реабилитации зимовать будет как минимум два аиста.

- На подходе, скорее всего, ещё две в ближайшее время. Из поступивших: один очень слабый, второй аист – слепой, - пояснила Матюшина.

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