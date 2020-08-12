В Калуге с припаркованных машин срезали катализаторы

В Калуге по ночам начали похищать катализаторы с припаркованных машин. В «Народных новостях» на нашем сайте об этом сообщал Владимир Болотин.
- За выходные слышал уже про два случая. На улице Молодёжной в ночь с субботы на воскресенье прямо во дворе срезали с Hyundai, и сегодня хозяева в Турынино обнаружили на Kia Sportage. Интересно как быстро наша полиция их найдет?
Данную информацию KP40 подтвердили в УМВД по Калужской области.
- По обоим инцидентам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Тем временем
Центр Калуги перекроют во время шествия выпускников. Подробности.
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