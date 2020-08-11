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Центр Калуги перекроют во время шествия выпускников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2020 16:35 0 720
Центр Калуги перекроют во время шествия выпускников

Как мы уже рассказывали, в субботу, 22 августа, в Калуге пройдёт шествие выпускников. Его перенесли на два месяца из-за эпидемии коронавируса.

Во вторник городская управа сообщила, какие улицы будут перекрыты для движения в этот день.

Напомним, праздник в этот раз пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха.

Перекрытие улиц в Калуге 22 августа 2020 года:

  • С 14: до 22:00 - Профессиональный проезд и Набережная улица (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг).
  • С 16:45 до 19:30 - улица Кирова (от площади Победы до Московской улицы), улица Маршала Жукова (от улицы Фридриха Энгельса до площади Победы), улица Степана Разина (от Тульской до площади Победы), Николо- Козинская (от улицы Дзержинского до улицы Кирова), переулок Кирова (от улицы Суворова до улицы Кирова), улица Ленина (от улицы Суворова до площади Карла Маркса), Московская (от улицы Достоевского до площади Карла Маркса), улица Дзержинского (от Московской до улицы Ленина).
  • С 18:00 до 19:30 -  улицы Ленина (от площади Карла Маркса до площади Старый Торг), Луначарского (от Тульской до Ленина), Воскресенской (от улицы Дарвина до площади Карла Маркса), Дарвина (от Воскресенской до Театральной), Карпова (от Воскресенской до Гостинорядского переулка), Театральной (от улицы Кропоткина до улицы Баженова), Баженова (от улицы Марата до площади Старый Торг), Кропоткина (от Театральной до Гостинорядского переулка), а также Старичков (от улицы Луначарского до улицы Ленина) и Гостинорядский (от улицы Карпова до площади Старый Торг) переулки.
  • Площадь Старый Торг, улицы Кутузова (от 1-го Красноармейского переулка до площади Старый Торг) и Воробьевская (от улицы Красная Гора до площади Старый торг).

Ранее мы сообщали, как будет перекрыт город 29 августа – в День города.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2020 16:35 0 720
Тэги: авто дороги шествие выпускников
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