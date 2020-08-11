Центр и выезд из Калуги закроют для машин 29 августа

Через две с половиной недели, 29 августа, Калуга будет праздновать День города.

На данный момент известно, что утром в городе пройдёт первый полумарафон – участники побегут от центрального парка до бора. Вечером запланировано традиционное карнавальное шествие по улицам Кирова и Ленина. После этого праздничная программа пройдёт на площади Старый Торг.

Из-за всех этих событий центральные улицы Калуги 29 августа будут перекрыты. Утром выехать из города через дамбу и бор не получится.

Ограничение движение в Калуге на День города, 29 августа 2020 года:

с 9:00 до 11:00 по улице Пушкина (от Профессионального проезда до улицы Академика Королева);

с 9:00 до 11:00 по улице Академика Королева (от улицы Пушкина до улицы Гагарина);

с 9:00 до 11:00 по улице Гагарина (от улицы Академика Королева до улицы Калуга-Бор);

с 9:00 до 11:00 по улице Калуга-Бор (от улицы Гагарина до светофорного объекта (4 км автодороги М-3, подъезд к Калуге);

с 9:00 до 22:00 на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);

с 14:30 до 17:00 по проезжей части площади Победы;

с 14:30 до 17:00 по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);

с 16:00 до 18:00 по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый Торг);

с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 23:00 на площади Старый Торг.

- Профильным ведомствам и службам рекомендовано осуществить все необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения в данный период, а также обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильных дорогах, – сообщает 11 августа городская управа.