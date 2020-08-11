Центр и выезд из Калуги закроют для машин 29 августа

Через две с половиной недели, 29 августа, Калуга будет праздновать День города.
На данный момент известно, что утром в городе пройдёт первый полумарафон – участники побегут от центрального парка до бора. Вечером запланировано традиционное карнавальное шествие по улицам Кирова и Ленина. После этого праздничная программа пройдёт на площади Старый Торг.
Из-за всех этих событий центральные улицы Калуги 29 августа будут перекрыты. Утром выехать из города через дамбу и бор не получится.
Ограничение движение в Калуге на День города, 29 августа 2020 года:
- Профильным ведомствам и службам рекомендовано осуществить все необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения в данный период, а также обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильных дорогах, – сообщает 11 августа городская управа.
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