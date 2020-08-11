В Калуге представили дизайн медалей первого полумарафона

Как мы уже рассказывали, 29 августа в рамках празднования Дня города в Калуге пройдёт первый полумарафон. Всем желающим предлагают пробежать дистанцию в 5 или 21 километр.

Концепцию и дизайн спортивного мероприятия представили в городской управе Калуги.

- Поскольку «космический марафон» приурочен ко Дню города, в основу концепции был взят абрис Музея космонавтики имени К. Э. Циолковского, использовали также шрифты олимпийской эстетики советской эпохи, в этом стиле отработаны все элементы - стартовые номера, афиши, баннеры, медали, эмблема марафона, - сообщил 10 августа главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

Ранее мы рассказывали, что в День города, 29 августа, в Калуге перекроют улицы.

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