Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 11 августа

Во вторник, 11 августа, в Калужской области подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7491 до 7516.

Выздоровели ещё 48 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6223 (82,8% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1237 пациентов:

Калуга – 316 (-6 к предыдущему дню),

Обнинск – 150 (-7),

Боровский район – 135 (-2),

Людиновский район – 98 (+3),

Жуковский район – 70 (0),

Малоярославецкий район – 67 (0),

Козельский район – 65 (-5),

Сухиничский район – 46 (-2),

Дзержинский район – 42 (-1),

Жиздринский район – 36 (-1),

Бабынинский район – 26 (0),

Перемышльский район – 25 (-1),

Кировский район – 24 (-1),

Ферзиковский район – 23 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 14 (0),

Юхновский район – 12 (-1),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Тарусский район – 11 (+1),

Барятинский район – 8 (0),

Медынский район – 7 (0),

Износковский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 11 августа 2020 года.

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