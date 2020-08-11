Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 11 августа

Во вторник, 11 августа, в Калужской области подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7491 до 7516.
Выздоровели ещё 48 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6223 (82,8% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1237 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 11 августа 2020 года.
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