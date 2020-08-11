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Владислав Шапша рассказал о своих доходах за 2019 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2020 09:36 2 1776
Владислав Шапша рассказал о своих доходах за 2019 год

Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША за 2019 год заработал 5 001 005, 31 рубля. Такие сведения содержатся в отчёте, который опубликован на сайте правительства Калужской области.

Напомним, весь прошлый год Шапша работал в должности главы администрации Обнинска. А в феврале 2020-го он сменил на должности главы региона Анатолия Артамонова и переехал в Калугу.

В собственности у Шапши находятся два земельных участка площадью 527 и 857 кв.м., жилой дом площадью 204,7 кв. м, квартира 56,3 кв.м. и 1/3 доля площадью 46,5 кв. м во второй квартире.

Ему также принадлежит автомобиль Mazda CX-5 и гараж площадью 19,8 кв.м.

В пользовании у Шапши есть еще один земельный участок площадью 431 кв.м.

В то же время супруга врио губернатора за прошедший год заработала всего 1 рубль и 15 копеек. У нее и у несовершеннолетнего ребенка супругов в собственности недвижимости нет.

Любопытно, что один из заместителей Владислава Шапши имеет больший доход. Геннадий Новосельцев задекларировал за 2019 год 5 788 352,61 рубля.

Доходы остальных заместителей:

  • Владимир Попов - 3 710 227,52,
  • Василий Быкадоров - 4 422 844,95,
  • Дмитрий Разумовский - 5 123 921,61,
  • Константин Горобцов - 3 638 997,29,
  • Владимир Потемкин - 4 327 437,44.

Среди министров в 2019 году самые большие доходы были у главы регионального минфина Валентины Авдеевой - 4 749 082,82 рубля, а также бывшего министра дорожного хозяйства, а ныне заместителя губернатора Ольги Ивановой - 4 892 875,29 рубля.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2020 09:36 2 1776
Тэги: общество зарплата владислав шапша геннадий новосельцев владимир попов василий быкадоров дмитрий разумовский константин горобцов владимир потемкин валентина авдеева ольга иванова
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