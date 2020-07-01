Коронавирус в Калужской области, последние данные на 1 июля: вылечились 3590 человек

В Калужской области на данный момент количество заболевших коронавирусом составляет 6066. За последние сутки болезнь нашли еще у 48 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончались 44 человека.

Список выздоровевших пополнили 83 жителя области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3590.

Лечение продолжают 2432 калужанина. Больше всего - в Калуге (644), Обнинске (464), Боровском (281), Малоярославецком (162), Жуковском (158), Кировском (101), Дзержинском (98) районах. Новая информация от регионального оперативного штаба появится 1 июля после 11:00.

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