В Калужской области опубликовали статистику по коронавирусу на 29 июня

За последние сутки в Калужской области 12 человек вылечились от коронавируса. За весь период – 3507, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано.

На данный момент известно о 6018 заболевших. За сутки выявлено 45 новых случаев.

В целом в России за сутки подтвердили 6 719 случаев коронавируса. За весь период - 641 156. Из них вылечились 403 430, скончались - 9 166 человек.

Тем временем

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