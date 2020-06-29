Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 июня

В Калужской области 29 июня количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 5973 до 6018. Болезнь нашли еще у 45 человек, сообщили в региональном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.
Список выздоровевших пополнили 12 жителей области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3507.
Лечение продолжают 2467 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области повысился до 0,95.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!