Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 июня

В Калужской области 29 июня количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 5973 до 6018. Болезнь нашли еще у 45 человек, сообщили в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.

Список выздоровевших пополнили 12 жителей области. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3507.

Лечение продолжают 2467 калужан. Большая часть из них находится на домашнем карантине.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 668 (+10 к предыдущему дню),

Обнинск – 462 (+19),

Боровский район – 276 (+1),

Жуковский район – 159,

Малоярославецкий район – 157 (+5),

Дзержинский район – 108,

Кировский район – 106 (-7),

Людиновский район – 85 (+2),

Козельский район – 78 (-2),

Бабынинский район – 51 (+1),

Ферзиковский район – 42,

Сухиничский район – 40 (+1),

Жиздринский район – 32,

Думиничский район – 25,

Хвастовичский район – 22,

Юхновский район – 22,

Мосальский район – 17,

Перемышльский район – 17 (+1),

Мещовский район – 15,

Тарусский район – 15,

Ульяновский район – 15 (+1),

Куйбышевский район – 14,

Медынский район – 14,

Барятинский район – 11 (+1),

Спас-Деменский район – 10,

Износковский район – 6.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области повысился до 0,95.

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