Коронавирус в Калужской области, последние данные на 19 июня: выздоровело больше 50%

На данный момент в Калужской области подтвердили 5462 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 63 заражения, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Это наименьшая прибавка за день с конца апреля.

Выздоровели ещё 76 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2740 наших земляков - более 50% от заболевших.

За время эпидемии от коронавируса умер 41 житель области. За сутки новых летальных случаев не зафиксировано.

Лечение сейчас продолжает 2681 человек. Больше всего - в Калуге (657) и Обнинске (626).

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.