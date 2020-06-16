За сутки в Калужской области три человека скончались от коронавируса

За последние сутки в Калужской области от коронавируса умерли ещё три человека. Такие данные назвали на заседании регионального оперативного штаба в Калуге вечером во вторник, 16 июня.

Зарегистрирован 5321 случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в больницы поступило 75 человек. Выписаны - 93.

Лечение в стационарах получают 1227 человек. Из них на инвазивной искусственной вентиляции легких находится 18 человек, на неинвазивной – 11, кислородная поддержка оказывается 582 пациентам.

За последние сутки под медицинское наблюдение взяты 24 амбулаторных больных. Сняты с наблюдения - 72.

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