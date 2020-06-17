В Калужской области сообщили подробности о двух новых жертвах коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус у 78 человек. Общее количество заболевших выросло со вчерашних 5321 до 5399.

Выздоровели ещё 55 калужан. Всего – 2664.

Также региональный оперативный штаб подробнее рассказал о двух новых умерших от COVID-19 в Калужской области. Это 80-летний житель Людиновского района и 52-летний житель Тарусского района.

Вечером 16 июня на заседании регионального оперативного штаба заявляли о трёх новых умерших. Почему сейчас говорят о двух смертях, власти пока не комментируют.