Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 16 июня

Во вторник, 16 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5246 до 5321. За сутки подтвердили 75 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 83 пациента. Всего с болезнью уже справились 2609 наших земляков.
За время эпидемии от коронавируса умерли 39 жителей области.
Лечение сейчас продолжают 2673 человека.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Коронавирус в Калужской области, новые случаи за день. Коэффициент распространения опять опустился ниже единицы. Но пока наш регион далёк от второго этапа снятия ограничений.
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