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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 16 июня

Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 16.06.2020 11:38 1 4475
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 16 июня

Во вторник, 16 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5246 до 5321. За сутки подтвердили 75 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 83 пациента. Всего с болезнью уже справились 2609 наших земляков.

За время эпидемии от коронавируса умерли 39 жителей области. 

Лечение сейчас продолжают 2673 человека.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

  • Калуга – 673 (+2 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 616 (+5),
  • Боровский район – 254 (-2),
  • Жуковский район – 180 (-4),
  • Малоярославецкий район – 167 (-1),
  • Дзержинский район – 126 (+2) ,
  • Кировский район – 114 (+2),
  • Людиновский район – 100,
  • Козельский район – 91,
  • Бабынинский район – 75 (-2),
  • Ферзиковский район – 38 (+1),
  • Жиздринский район – 36,
  • Перемышльский район – 30 (+3),
  • Хвастовичский район – 28 (-3),
  • Думиничский район – 27 (-1),
  • Медынский район – 18 (-6),
  • Сухиничский район – 17 (+1),
  • Мещовский район – 14,
  • Мосальский район – 13,
  • Барятинский район – 12 (-1),
  • Спас-Деменский район – 11,
  • Куйбышевский район – 10 (-1),
  • Юхновский район – 8 (-1),
  • Тарусский район – 7,
  • Износковский район – 6,
  • Ульяновский район – 2 (-2).

 

Коронавирус в Калужской области, новые случаи за день. Коэффициент распространения опять опустился ниже единицы. Но пока наш регион далёк от второго этапа снятия ограничений.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 16.06.2020 11:38 1 4475
Тэги: коронавирус общество статистика
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