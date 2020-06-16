Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 16 июня

Во вторник, 16 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5246 до 5321. За сутки подтвердили 75 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 83 пациента. Всего с болезнью уже справились 2609 наших земляков.

За время эпидемии от коронавируса умерли 39 жителей области.

Лечение сейчас продолжают 2673 человека.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 673 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 616 (+5),

Боровский район – 254 (-2),

Жуковский район – 180 (-4),

Малоярославецкий район – 167 (-1),

Дзержинский район – 126 (+2) ,

Кировский район – 114 (+2),

Людиновский район – 100,

Козельский район – 91,

Бабынинский район – 75 (-2),

Ферзиковский район – 38 (+1),

Жиздринский район – 36,

Перемышльский район – 30 (+3),

Хвастовичский район – 28 (-3),

Думиничский район – 27 (-1),

Медынский район – 18 (-6),

Сухиничский район – 17 (+1),

Мещовский район – 14,

Мосальский район – 13,

Барятинский район – 12 (-1),

Спас-Деменский район – 11,

Куйбышевский район – 10 (-1),

Юхновский район – 8 (-1),

Тарусский район – 7,

Износковский район – 6,

Ульяновский район – 2 (-2).

Коронавирус в Калужской области, новые случаи за день. Коэффициент распространения опять опустился ниже единицы. Но пока наш регион далёк от второго этапа снятия ограничений.

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