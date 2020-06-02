В Калужской области сообщили подробности о новой жертве коронавируса

Как мы уже рассказывали, 2 июня в Калужской области подтвердили новую смерть от коронавируса.
Региональный оперативный штаб уточнил, что скончался 63-летний житель Перемышльского района.
Всего в списке жертв эпидемии COVID-19 в нашем регионе 32 человека.
На 2 июня зафиксировано 4179 случаев заболевания. Из них выздоровели 1614. Больше всего пациентов продолжает лечиться в Калуге, Обнинске и Боровском районе.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!