В Калужской области сообщили подробности о новой жертве коронавируса

Как мы уже рассказывали, 2 июня в Калужской области подтвердили новую смерть от коронавируса.

Региональный оперативный штаб уточнил, что скончался 63-летний житель Перемышльского района.

Всего в списке жертв эпидемии COVID-19 в нашем регионе 32 человека.

На 2 июня зафиксировано 4179 случаев заболевания. Из них выздоровели 1614. Больше всего пациентов продолжает лечиться в Калуге, Обнинске и Боровском районе.

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