В Калужской области 2 июня подтвердили новую смерть от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё один человек умер от коронавируса. В списке жертв эпидемии уже 32 жителя региона, сообщили KP40 во вторник, 2 июня, в федеральном оперативном штабе. Выздоровели ещё 108 калужан. Всего с болезнью справились 1614 человек.

Актуальная информация по новым заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 4092 случаях. Больше всего – в Калуге и Обнинске. В целом в России за последние сутки выявили 8 863 новых заболевших. С начала эпидемии 423 741 случай. Из них 186 985 вылечились, 5 037 умерли.

UPD. В Калужской области сообщили подробности о новой жертве коронавируса.

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