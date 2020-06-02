В Калужской области обновили статистику по заболевшим коронавирусом

В Калужской области 2 июня подтвердили ещё 87 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заражённых выросло со вчерашних 4092 до 4179, сообщили во вторник, 2 июня, в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 108 калужан. В целом с болезнью уже справились 1614 наших земляков. Также 2 июня стало известно о новой смерти от коронавируса. С начала эпидемии скончались 32 жителя Калужской области.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 2 июня.
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