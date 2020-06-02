Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 2 июня

Во вторник, 2 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4092 до 4179. За сутки подтверждены 87 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровело ещё 108 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1614 наших земляков.

Список жерт пополнился одним человеком. Всего скончались 32.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2533 жителя Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 677 (+12 к предыдущему дню),

Обнинск – 514,

Боровский район – 231 (-10),

Малоярославецкий район – 175 (-13),

Жуковский район – 158 (+3),

Кировский район – 115 (-3),

Бабынинский район – 90 (-7),

Дзержинский район – 89 (+2),

Людиновский район – 82 (-1),

Думиничский район – 67 (-1),

Козельский район – 61 (+3),

Ферзиковский район – 38 (+1),

Медынский район – 31,

Жиздринский район – 28 (+4),

Перемышльский район – 27,

Мосальский район – 26 (-2),

Хвастовичский район – 23,

Мещовский район – 19,

Сухиничский район – 18 (-1),

Тарусский район – 16,

Барятинский район – 13,

Износковский район – 9 (-9)

Спас-Деменский район – 9,

Юхновский район – 9,

Куйбышевский район – 7.

Ульяновский район – 1.

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