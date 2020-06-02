Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 2 июня

Во вторник, 2 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4092 до 4179. За сутки подтверждены 87 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровело ещё 108 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1614 наших земляков.
Список жерт пополнился одним человеком. Всего скончались 32.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2533 жителя Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 677 (+12 к предыдущему дню),
- Обнинск – 514,
- Боровский район – 231 (-10),
- Малоярославецкий район – 175 (-13),
- Жуковский район – 158 (+3),
- Кировский район – 115 (-3),
- Бабынинский район – 90 (-7),
- Дзержинский район – 89 (+2),
- Людиновский район – 82 (-1),
- Думиничский район – 67 (-1),
- Козельский район – 61 (+3),
- Ферзиковский район – 38 (+1),
- Медынский район – 31,
- Жиздринский район – 28 (+4),
- Перемышльский район – 27,
- Мосальский район – 26 (-2),
- Хвастовичский район – 23,
- Мещовский район – 19,
- Сухиничский район – 18 (-1),
- Тарусский район – 16,
- Барятинский район – 13,
- Износковский район – 9 (-9)
- Спас-Деменский район – 9,
- Юхновский район – 9,
- Куйбышевский район – 7.
- Ульяновский район – 1.
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