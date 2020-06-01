За сутки в Калужской области подтвердили 83 новых случая коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили 83 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество заражённых выросло со вчерашних 4009 до 4092, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

При этом список выздоровевших пополнили 12 калужан. Всего с опасной болезнью справились 1506 наших земляков. Новых смертей от коронавируса нет. С начала эпидемии скончался 31 человек.

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Тем временем

В Калуге 1 июня решат, когда открыть магазины одежды и обуви. Подробности.

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