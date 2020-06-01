В Калужской области обновили статистику по коронавирусу на 1 июня

За последние сутки в Калужской области 12 человек вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших выросло до 1506, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей в нашем регионе не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 31 человек.

Актуальную информацию по заболевшим региональный оперативный штаб опубликует чуть позже. Пока известно о 4009 случаях COVID-19.

По всей России за последние сутки подтвердили 9035 случаев коронавирусной инфекции. За весь период эпидемии заболели 414 878 человек, вылечились 175 877, скончались 4 855 человек.

Тем временем

В Калуге 1 июня решат, когда открыть магазины одежды и обуви. Подробности.

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