Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 июня

В понедельник, 1 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 4009 до 4092. За сутки подтверждены 83 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 12 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1506 наших земляков.

В списке умерших по-прежнему 31 человек.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2555 жителей Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 665 (+19 к предыдущему дню),

Обнинск – 514 (+23),

Боровский район – 241,

Малоярославецкий район – 188 (+1),

Жуковский район – 155 (+2),

Кировский район – 118 (+6),

Бабынинский район – 97 (+3),

Дзержинский район – 87 (+2),

Людиновский район – 83 (+3),

Думиничский район – 68 (+1),

Козельский район – 58 (+1),

Ферзиковский район – 37 (-2),

Медынский район – 31 (+1),

Мосальский район – 28,

Перемышльский район – 27 (+2),

Жиздринский район – 24 (+6),

Хвастовичский район – 23 (+1),

Мещовский район – 19,

Сухиничский район – 19,

Износковский район – 18 (-1)

Тарусский район – 16 (+4),

Барятинский район – 13,

Спас-Деменский район – 9 (-1),

Юхновский район – 9,

Куйбышевский район – 7.

Ульяновский район – 1.

Тем временем

В Калуге 1 июня решат, когда открыть магазины одежды и обуви. Подробности.

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