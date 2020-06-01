Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 июня

В понедельник, 1 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 4009 до 4092. За сутки подтверждены 83 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 12 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1506 наших земляков.
В списке умерших по-прежнему 31 человек.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2555 жителей Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Тем временем
В Калуге 1 июня решат, когда открыть магазины одежды и обуви. Подробности.
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