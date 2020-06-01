В Калуге 1 июня решат, когда открыть магазины одежды и обуви

Как мы уже рассказывали, в Калужской области до 15 июня продлили режим повышенной готовности. А с ним и режим самоизоляции, и обязанность носить маски в общественных местах.
В то же время власти планируют начать первый этап снятия ограничений. Как ранее рассказывал врио губернатора Владислав Шапша, в понедельник, 1 июня, пройдёт совещание с Роспотребнадзором.
Ситуация с распространением коронавируса в Калужской области на выходных улучшилась: в пятницу было 90 новых случаев, в субботу – 89, а в воскресенье – 86. Если 1 июня не будет резкого всплеска, то наш регион сможет начать первый этап снятия ограничений. В частности, должны заработать все непродовольственные магазины площадью до 400 кв.м. и с отдельным входом с улицы. Ждём официальных сообщений от правительства региона.
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