В Калужской области продлили режим самоизоляции до 15 июня

В Калужской области продлён до 15 июня режим повышенной готовности. Соответствующее постановление правительства в пятницу, 29 мая, подписал врио губернатора Владислав Шапша. Текст документа официально опубликован.
При этом по-прежнему будет действовать режим самоизоляции. В общественных местах необходимо использовать маски.
Как минимум до 15 июня общепиту можно работать только на вынос и доставку.
Гостиницам до 15 июня можно принимать только тех гостей, кто находится в командировке или служебной поездке.
Ранее, напомним, власти Калужской области заявляли, что с 1 июня может начаться первый этап снятия ограничений. Однако никаких документов по этому поводу пока не опубликовано.
Полный текст постановления правительства Калужской области №420 от 29 мая 2020 года:
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