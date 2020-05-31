В Калужской области подтвердили коронавирус у 4009 человек

В Калужской области в воскресенье, 31 мая, подтвердили коронавирус ещё у 86 человек. Общее количество заболевших выросло со вчерашних 3923 до 4009, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

При этом выздоровели ещё 25 пациентов. За весь период с болезнью справились 1494 жителя нашего региона. Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 31 калужанин.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 31 мая.

Тем временем

В Калужской области рассказали, когда ждать открытия магазинов. Подробности.

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