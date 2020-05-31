Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 31 мая

В Калужской области в воскресенье, 31 мая, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 3923 до 4009. За сутки подтверждено 86 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 25 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1494 наших земляка.

В списке умерших по-прежнему 31 человек.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2484 жителя Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 646 (+23 к предыдущему дню),

Обнинск – 491 (+14),

Боровский район – 241 (+3),

Малоярославецкий район – 187 (-2),

Жуковский район – 153,

Кировский район – 112 (+1),

Бабынинский район – 94 (+6),

Дзержинский район – 85 (+4),

Людиновский район – 80 (+2),

Думиничский район – 67,

Козельский район – 57 (+2),

Ферзиковский район – 39 (+3),

Медынский район – 30 (+1),

Мосальский район – 28,

Перемышльский район – 25 (+1),

Хвастовичский район – 22 (+7),

Износковский район – 19 (+1),

Мещовский район – 19,

Сухиничский район – 19 (+1),

Жиздринский район – 18,

Барятинский район – 13,

Тарусский район – 12 (-4),

Спас-Деменский район – 10,

Юхновский район – 9 (-2),

Куйбышевский район – 7 (+1).

Ульяновский район – 1 (-1).

Тем временем

В Калужской области рассказали, когда ждать открытия магазинов. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.