Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 31 мая

В Калужской области в воскресенье, 31 мая, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 3923 до 4009. За сутки подтверждено 86 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 25 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1494 наших земляка.
В списке умерших по-прежнему 31 человек.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2484 жителя Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Тем временем
В Калужской области рассказали, когда ждать открытия магазинов. Подробности.
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