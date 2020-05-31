В Калужской области обновили статистику по коронавирусу

За последние сутки в Калужской области подтвердили выздоровление от коронавируса ещё у 25 человек. За весь период с болезнью справились 1494 жителя нашего региона, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 31 калужанин.

Актуальная информация по новым заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 3923.

В целом в России за сутки подтвердили 9268 случаев коронавирусной инфекции. За весь период - 405 843 случая. Выздоровели 171 883, умерли 4 693 человека.

UPD. Уже больше 4000 случаев COVID-19. В каких районах Калужской области нашли новых заболевших 31 мая.