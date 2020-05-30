В Калужской области подтвердили 3923 случая коронавируса

В Калужской области количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией выросло со вчерашних 3834 до 3923. За сутки болезнь подтвердили ещё у 89 человек. Такие данные в субботу, 30 мая, опубликовал региональный оперативный штаб. Больше всего случаев в Калуге и Обнинске.

Число выздоровевших увеличилось за сутки с 1364 до 1469. Умер за весь период эпидемии 31 житель нашей области.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 мая.

Тем временем

В Калужской области рассказали, когда ждать открытия магазинов. Подробности.

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