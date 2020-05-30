Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 мая

В субботу, 30 мая, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось с 3834 до 3923. За сутки подтверждено 89 новых случаев, сообщили KP40 в правительстве региона. Выздоровели ещё 105 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1469 наших земляков.

В списке умерших 31 человек.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2423 жителя Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 623 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 477 (+4),

Боровский район – 238 (-20),

Малоярославецкий район – 189 (-4),

Жуковский район – 153 (-6),

Кировский район – 111 (-1),

Бабынинский район – 88 (+3),

Дзержинский район – 81 (-3),

Людиновский район – 78 (+4),

Думиничский район – 67 (+1),

Козельский район – 55 (+2),

Ферзиковский район – 36 (+1),

Медынский район – 29,

Мосальский район – 28 (+2),

Перемышльский район – 24,

Мещовский район – 19,

Жиздринский район – 18 (+1),

Износковский район – 18,

Сухиничский район – 18,

Тарусский район – 16,

Хвастовичский район – 15,

Барятинский район – 13 (+2),

Юхновский район – 11,

Спас-Деменский район – 10 (+1),

Куйбышевский район – 6.

Ульяновский район – 2.

Тем временем

В Калужской области рассказали, когда ждать открытия магазинов. Подробности.

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