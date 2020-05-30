Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 мая

В субботу, 30 мая, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось с 3834 до 3923. За сутки подтверждено 89 новых случаев, сообщили KP40 в правительстве региона. Выздоровели ещё 105 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1469 наших земляков.
В списке умерших 31 человек.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2423 жителя Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Тем временем
В Калужской области рассказали, когда ждать открытия магазинов. Подробности.
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