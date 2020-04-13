Калужский храм стал работать онлайн

Из-за коронавируса Никитский храм в Калуге ввёл возможность для прихожан помолиться удалённо.

- В связи с введением в Калуге режима самоизоляции и невозможностью всем желающим посещать богослужения храм Рождества Пресвятой Богородицы бесплатно принимает поминовения о здравии и об упокоении через сайт храма в разделе «требы» и на почте храма, - говорится на официальной странице церкви в «ВКонтакте». - За всех людей, имена которых будут поданы в записках на богослужениях, в храме будут возноситься сугубые молитвы.

Напомним, что патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от походов в храмы и молиться дома.

Чиновники также убеждают калужан воздержаться от походов в храмы и на кладбища на Пасху.

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