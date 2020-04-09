Отмена нерабочей недели в Калуге: какие предприятия станут следующими

К концу нынешней недели в Калуге обещают возобновить работу некоторых предприятий малого и среднего бизнеса. В ночь на четверг, 9 апреля, об этом рассказал на своих страницах в соцсетях врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША.

Он отметил, что поздно вечером 8 апреля собрали на встречу своих коллег и представителей бизнеса.

- Обсуждали, можно ли возобновить работу предприятий малого и среднего бизнеса, - отметил глава области. - Выслушал мнение всех сторон.

По его словам, важно соблюсти баланс между интересами бизнеса и риском для людей.

- К концу недели планируем возобновить работу шиномонтажей и автосервисов, оказание услуг по доставке товаров, самовывозу стройматериалов из строительных магазинов без открытия торговых залов, - пояснил он. - Расширять этот список будем по мере улучшения ситуации.

В комментариях к этой записи Шапши калужане пишут, что необходимо также открывать салоны красоты и стоматологии.

Днём ранее список отраслей, в которых калужские предприятия могут вернуться к работе, был расширен с 15 до 27.

Президент страны Владимир ПУТИН заявил, что решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 станут ближайшие две-три недели.

В Калужской области на данный момент зафиксировано 11 случаев заражения.

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