Коронавирус в Калуге, последние новости на 9 апреля 2020: 232 человека освободились от карантина

Вечером в среду врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в нашем регионе.
Подтвержденных случаев заражения у нас по-прежнему 11. Двое пациентов при этом уже выписались из больницы.
Результатов перепроверки анализов ожидают 12 человек, сдавших условно положительные тесты.
На карантине в инфекционной больнице в Калуге находятся 20 человек, в обсервации – три медика.
Количество калужан на домашнем карантине за день уменьшилось с 1771 до 1539.
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