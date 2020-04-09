Коронавирус в Калуге, последние новости на 9 апреля 2020: 232 человека освободились от карантина

Вечером в среду врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в нашем регионе.

Подтвержденных случаев заражения у нас по-прежнему 11. Двое пациентов при этом уже выписались из больницы.

Результатов перепроверки анализов ожидают 12 человек, сдавших условно положительные тесты.

На карантине в инфекционной больнице в Калуге находятся 20 человек, в обсервации – три медика.

Количество калужан на домашнем карантине за день уменьшилось с 1771 до 1539.