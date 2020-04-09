Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 9 апреля

Утром в четверг, 9 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в нашем регионе.
Количество подтвержденных случаев осталось тем же – 11.
А вот число людей, сдавших условно положительный тест, за ночь увеличилось с 12 до 18. Их анализы отправлены на перепроверку.
Количество пациентов на карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе выросло с 20 до 24.
Семь медиков находятся на обсервации. Вчера их было трое.
На домашнем карантине продолжают оставаться 1539 калужан. Они вернулись из других стран и не имеют признаков заболевания.
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