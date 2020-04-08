Путин рассказал, как поддержат россиян во время эпидемии коронавируса

Президент России Владимир Путин в рамках совещания с губернаторами в среду, 8 апреля, обратился ко всем гражданам страны. Его послание было посвящено тем мерам, которые планируется принимать в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава государства анонсировал дополнительные выплаты для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. В ближайшие три месяца врачи будут получать дополнительно по 80 тысяч рублей, медсестры — по 50 тысяч рублей, младший персонал — по 25 тысяч.

Также Путин предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Ранее это было сделано для микропредприятий.

Программу дополнительной поддержки бизнеса до 13 апреля должно подготовить правительство совместно с Центробанком.

- Помогать в первую очередь нужно тем компаниям, которые сохраняют занятость, - подчеркнул Путин.

Кроме того, глава осударства рассказал, что нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков, остальные могут работать.

Семьи с детьми в возрасте до трёх лет, имеющие право на материнский капитал, получат по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребёнка в апреле, мае и июне.

Семьям с детьми, где родители временно безработные, помимо пособия по безработице и положенных выплат, в ближайшие три месяца будут дополнительно выплачивать ещё по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. При это у безработных не будут учитывать размер дохода за прошлый год.

Жителям России, ставшим безработными во время эпидемии коронавируса, в апреле, мае и июне выплатят пособие в размере МРОТ – 12 тысяч рублей.

Все документы, срок действие которых сейчас истекает, должны быть автоматические продлены на три месяца, заявил Путин. Ранее, напомним, этот вопрос поднимали и жители Калужской области.

Также президент поручил расширить параметры предоставления кредитных каникул.

- Определяющими будут ближайшие две-три недели. – заявил Путин. - Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей.

По словам президента, у нас есть все для преодоления кризиса: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности», есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, опыт преодоления кризисов в прошлые годы.

Путин поручил проработать несколько сценариев, по которым может развиваться ситуация с коронавирусом.

- Всё проходит, и это пройдет, - обратился президент ко всем гражданам России. - Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.

В Калуге, напомним, подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом.

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