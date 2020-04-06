Шапша ответил на 24 вопроса калужан о самоизоляции

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша вечером в понедельник, 6 апреля, опубликовал видео с ответами на вопросы, которые ему адресовали в группе «Калуга и калужане» в Facebook. Они касались действия режима самоизоляции и сложившейся ситуации с эпидемией коронавируса.

- Суть самоизоляции в том, чтобы ограничить контакты людей, - подчеркнул Шапша. - Штрафы – это крайняя мера. Главное – сохранить здоровье людей. Поэтому задача принимаемых нормативных актов побудить людей к самодисциплине и ответственности.

По словам Шапши, если на улице вас остановили полицейские, вы всегда можете им спокойно объяснить суть своего выхода, если в нём действительно есть смысл. Будь-то поход в магазин не возле своего дома, поездку к пожилым родственникам и так далее.

- Если вас остановили на выезде из города со спиртным и шашлыками, и вы будете объяснять, что вы едете на улицу Суворова, то, наверное, такое объяснение покажется малоправдоподобным, - отметил врио губернатора.

При этом в ответе на другой вопрос он рассказал, что всей семьей выехать из города на свою дачу можно:

- Если только вы не собираетесь устроить на даче массовый загул со своими соседями.

Говоря о новой статье КоАП 20.6.1, по которой в Калуге, как заявляют городские власти, оштрафовали уже 200 человек, Шапша подчеркнул, что это нормы федерального законодательства:

- Штрафы устанавливаются федеральным законом. Порядок их применения зависит от тяжести нарушения. Но, ещё раз повторю, соблюдать режим самоизоляции надо не из-за страха штрафов, а для того, чтобы позаботиться о своем здоровье, здоровье своих близких.

Ещё один вопрос был о том, можно ли родителям гулять на улице с детьми.

- Никто не будет штрафовать маму с коляской, если она будет гулять возле дома, но надо помнить, что по пути на улицу вы столкнетесь, возможно, с людьми на лестничной клетке, в лифте, в подъезде, - заметил глава области. - И надо оценивать риски для вас и вашего ребенка. Поэтому никто, конечно, вас на улице в этом ограничивать не будет, но, прежде чем это делать, обязательно побеспокойтесь об этих рисках.

Церкви в Калуге пока принудительно закрывать не будут.

- Настоятелям храмов рекомендовано соблюдать все необходимые меры предосторожности и санитарные нормы, - отметил Шапша. - Действительно, службы проходят, но, я знаю, что с небольшим количеством прихожан. И в данном случае, если это вас очень сильно беспокоит, у меня просьба к вам на эти службы не ходить.

Также он рассказал, что за просроченные права, ОСАГО или паспорт жителей Калужской области сейчас штрафовать не будут. Все документы можно будет поменять после окончания эпидемии.

Напомним, в Калуге зафиксировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Результаты анализов ещё 37 человек перепроверяют.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.