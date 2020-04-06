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200 калужан оштрафовали за нахождение на улице во время самоизоляции

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 06.04.2020 15:58 3 3751
200 калужан оштрафовали за нахождение на улице во время самоизоляции

В понедельник, 6 апреля, на планёрке в городской управе Калуги сотрудники полиции рассказали, кого штрафуют за нарушение самоизоляции.

Они напомнили, что с 1 апреля за это введена административная ответственность. За это время на калужан было составлено 200 протоколов.

- Но УМВД не ставит целью тотальное наказание. Проводится профилактическая работа, наказываются только те, кто неоднократно нарушает, - объяснили полицейские. - Когда открыто заявляют: «Гулял и буду гулять!» Или распивают спиртные напитки.

Полицейские также рассказали, что они следят за людьми, которые вернулись из-за границы:

- В пятницу гражданин уже был осужден, один калужанин, за, как он сам говорил, бесцельное блуждание по городу.

Начальник ГИБДД по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО сообщил, что дорожные полицейские тоже штрафуют автомобилистов. Но, как правило, это молодые люди, которые гоняют на машинах по улице Кирова или большой компанией жарят шашлыки на берегу Яченского водохранилища.

Напомним, в воскресенье, 5 апреля, врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ рассказывал, что по административной статье 20.6.1, введенной только на прошлой неделе, в Калуге оштрафовали более 50 человек.

В Калуге на данный момент семь подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 06.04.2020 15:58 3 3751
Тэги: общество коронавирус статистика
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