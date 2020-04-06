В Калуге подтвердили седьмой случай коронавируса

Инфекционная больница в Калуге.
В Калужской области зафиксирован седьмой случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В понедельник, 6 апреля, об этом сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.
Один из семи заболевших уже вылечился.
Также 54 человека сдали условно положительные тесты на коронавирус. Из них у 17 анализы уже перепроверили, все они оказались отрицательными. Ещё по 37 калужанам ожидаются вердикты московской лаборатории.
На карантине в больнице на Грабцевском шоссе остаются 27 человек. На обсервации - 12 медиков.
Количество калужан, которые сидят дома из-за того, что вернулись из других стран, снизилось с 1999 до 1992.
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