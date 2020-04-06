За день в Калужской области сняли с наблюдения 214 человек, находившихся на домашнем карантине

За понедельник, 6 апреля, в Калужской области с 1992 до 1778 уменьшилось количество людей, которые находятся на домашнем двухнедельном карантине. Они вернулись из других стран и не имеют признаков болезни.

Всего за весь период эпидемии снято с наблюдения 2262 человека.

По остальным позициям статистика не поменялась. В Калуге по-прежнему семь подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.

Также 54 человека сдали условно положительные тесты на коронавирус. Из них у 17 анализы уже перепроверили, все они оказались отрицательными. Ещё по 37 калужанам ожидаются вердикты московской лаборатории.

На карантине в больнице на Грабцевском шоссе остаются 27 человек. На обсервации - 12 медиков.

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