В больницах Калужской области ввели новые запреты

В пятницу, 27 марта, главный санитарный врач по Калужской области Светлана РОЖКОВА подписала постановление, согласно которому вводятся дополнительные меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории нашего региона.

Предписано ввести запрет с 28 марта 2020 года и до особого распоряжения на плановую госпитализацию пациентов, за исключением госпитализации по жизненным показаниям.

Помимо этого, запрещены плановые посещения пациентами медицинских организаций, плановая вакцинация, профилактические осмотры населения, плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение.

Постановление предписывает медицинским организациям обеспечить готовность к оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами и отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Публикуем полный текст постановления:





В Калуге, напомним, по-прежнему два случая заболевания. Один из мужчин уже выписался из больницы.

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