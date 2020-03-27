Опубликована новая статистика по коронавирусу в Калуге

Утром в пятницу, 27 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирус в нашем регионе.
По состоянию на 9:30, количество подтвержденных случаев заражения не изменилось. У нас по-прежнему двое мужчин с COVID-19. Один из них уже выписался из больницы.
Количество человек на карантине в инфекционной больнице в Калуге снизилось с 40 до 35.
На обсервации по-прежнему находится 11 медиков и членов их семей.
На домашнем карантине остается 1087 калужан. Это калужане, которые вернулись из других стран и не имеют признаков ОРВИ.
Сняты с наблюдения по результатам анализов 226 человек.
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