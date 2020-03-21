Дата открытия нового музея космонавтики опять поменялась

Вторая очередь музея космонавтики в Калуге будет открыта в апреле 2021 года. В пятницу, 20 марта, об этом рассказал врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША в ходе отчёта городского головы.

По словам главы региона, музей откроют тогда, когда и планировалось – в апреле 2021 года.

Хотя в минувшем ноябре тогдашний министр культуры России Владимир Мединский заявлял про август-сентябрь 2020 года.

Напомним, строить вторую очередь музея космонавтики начали ещё в 2013 году. Доллар тогда был по 32, а не 80. Но сроки сдачи постоянно переносились.