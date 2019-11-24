Министр культуры приехал в Калугу и назвал новую дату открытия музея космонавтики

В субботу, 23 ноября, в Калугу приезжал министр культуры России Владимир МЕДИНСКИЙ. Глава федерального ведомства среди прочего назвал новую возможную дату открытия второй очереди музея космонавтики.

По словам Мединского, объект должен быть готов к августу 2020 года, а первые посетители смогут в нем побывать уже в сентябре.

- Сегодня мы сверяли часы, решали разные смежные вопросы, в том числе, вопросы финансирования, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Пообщались с новым генеральным подрядчиком, который взял на себя повышенные обязательства по сдаче в срок всего комплекса зданий, включая благоустройство. Нам бы хотелось, чтобы это место стало центральным местом Калуги и одним из самых знаковых мест в России. Здесь для этого есть все условия – рядом находится Инновационный культурный центр и замечательный парк. Сроки определены: мы должны завершить весь комплекс работ, включая благоустройство, в августе следующего года и к сентябрю музей должен распахнуть двери для посетителей.

Интересно, что месяц назад директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав КОНОНОВ заявлял, что стройка завершится к 12 апреля 2021 года.

Вторая очередь музея космонавтики – главный долгострой Калуги. Работы начались ещё в 2014 году. Тогда завершить строительство обещали к декабрю 2016-го. В 2017 строители рассказывали, что объект готов на 80%, а губернатор Анатолий Артамонов планировал открыть его 12 апреля 2018 года. Однако незадолго до этой даты работы и вовсе остановились, рабочим не платили зарплату. Прошлой осенью директор музея Наталья Абакумова обещала открыть вторую очередь в декабре 2019-го. И вот теперь новый перенос более чем на год.

Напомним также, что строительство второй очереди музея космонавтики в Калуге фигурировало в «деле реставраторов». Как установил суд, фигуранты из федерального Минкультуры и бизнеса во главе с работавшим тогда заместителем министра культуры Григорием Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Пирумова приговорили к полутора годам колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. После обжалования срок увеличили до трёх лет, но летом 2019-го досрочно освободили. Однако теперь он проходит подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже.

Именно хищениями калужские власти объясняли задержку сдачи второй очереди музея.

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