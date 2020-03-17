Коронавирус закрывает Калугу: какие мероприятия уже отменили

Во вторник, 17 марта, в Калуге выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Мужчина недавно вернулся из Италии. Сейчас он находится в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе.

Мировая эпидемия коронавируса уже внесла значительные изменения в расписание калужских мероприятий. В этом материале собрали главное, что известно на данный момент.

Приказом министра спорта на неопределенный срок отменены все спортивные соревнования.

Как минимум до 1 апреля не будет спектаклей в областном драмтеатре.

Также до апреля отменены все концерты в Доме музыки.

В областной филармонии все концерты отменены на неопределенный срок.

С 17 марта закрыт для посетителей Музей космонавтики.

Театр Кукол и Театр юного зрителя отменили все спектакли до 31 марта.

Областной молодёжный центр отменил все мероприятия.

До 30 марта отменены все мероприятия в Доме мастеров.

Городской досуговый центр и городские Дома культуры также не будут ничего проводить до апреля.

С 17 марта закрыты для посетителей библиотеки Калуги.

В «Арене КТЗ» нам сообщили, что пока концерты не отменены. Но они следят за ситуацией.

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