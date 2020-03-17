Дом музыки отменил все концерты

Как мы уже рассказывали, 16 марта в Калуге начали отменять массовые мероприятия с участием детей из-за эпидемии коронавируса. Во вторник стало известно об отмене всех спортивных мероприятий в Калужской области. Также об отмене всех концертов до конца марта сообщил Калужский Дом музыки.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в афише Калужского Дома музыки происходят изменения, - говорится в сообщении концертной площадки. - Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Все концертные мероприятия до конца марта отменяются. О дате возможных переносов мы будем информировать вас дополнительно.

Деньги за билеты можно вернуть в кассе Дома музыки.

Также об отмене всех мероприятий KP40 сообщили и в Областном молодёжном центре.

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