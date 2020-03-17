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Калужский драмтеатр отменил все спектакли из-за коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2020 11:47 2 1177
Калужский драмтеатр отменил все спектакли из-за коронавируса

Со среды, 18 марта, в Калужском драматическом театре отменяются все спектакли. Это связано с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Играть спектакли в театре не будут как минимум до 1 апреля, рассказали KP40 в администрации театра. После этой даты возможны новые отмены.

Последней постановкой, которую покажут в Калуге до вынужденной паузы, станет 17 марта спектакль «Примадонны, или Шоу продолжается».

А премьера спектакля «Мизантроп», запланированная на конец марта, переносится.

Как мы уже рассказывали, ранее об отмене всех концертов сообщил Калужский Дом музыки.

По всей области также отменены все спортивные соревнования.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2020 11:47 2 1177
Тэги: коронавирус культура театр
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