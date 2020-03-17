Калужский драмтеатр отменил все спектакли из-за коронавируса

Со среды, 18 марта, в Калужском драматическом театре отменяются все спектакли. Это связано с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Играть спектакли в театре не будут как минимум до 1 апреля, рассказали KP40 в администрации театра. После этой даты возможны новые отмены.

Последней постановкой, которую покажут в Калуге до вынужденной паузы, станет 17 марта спектакль «Примадонны, или Шоу продолжается».

А премьера спектакля «Мизантроп», запланированная на конец марта, переносится.

Как мы уже рассказывали, ранее об отмене всех концертов сообщил Калужский Дом музыки.

По всей области также отменены все спортивные соревнования.

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