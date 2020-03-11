Калужский бор рубят на гробы

— Вот это дерево действительно было мёртвое, а вот то ещё могло постоять, — говорит биолог Наталья ВОРОНКИНА, внимательно осматривая свежие спилы.
— То дерево тоже умерлО! — возражает ей один из работников МБУ «Калугаблагоустройство». — Вот, смотрите: сухостой никому не нужный.
— Я не уверена, что это сухостой, — стоит на своём Воронкина.
Реакция Шапши
Этот разговор состоялся утром 5 марта, на следующий день после выхода в свет нашей статьи «Калужский бор начали вырубать». В ней мы рассказали, что с января этого года в лесном массиве идёт массовая рубка сосен. По словам городских чиновников, спиливают только аварийные и больные деревья. Однако калужские биологи, побывавшие в бору и осмотревшие уничтоженные сосны, утверждают, что под спил пошли и здоровые деревья.
Пользователи соцсетей сделали десятки репостов нашей публикации, и она попала в поле зрения врио губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ.
— Немедленно приостановить все работы по вырубке, разобраться в этом вопросе, пригласить специалистов министерства природных ресурсов, местных экологов, — распорядился глава региона. — Каждое дерево, которое подлежит вырубке, согласовать. До этого момента никаких действий здесь не предпринимать!
Красная метка
5 марта в Калужском бору прошло сразу два выездных совещания. Первое, с участием министра природных ресурсов и экологии региона Варвары АНТОХИНОЙ, специалистов её ведомства, а также экологов, биологов и краеведов состоялось утром. Спиленные деревья к тому времени уже давно вывезли. Поэтому ставить «диагноз» уничтоженным соснам биологам и лесопатологам пришлось по свежим пенькам. Мнения экспертов разделились.
— Дерево имело признаки корневой гнили, — говорит начальник отдела охраны и защиты леса минэкологии Ольга МИРОНОВА, осмотрев один из спилов. — Посмотрите: древесина расщепляется на волокна. У сосны есть такое заболевание, как корневая губка и сосновая губка. Сосновая губка вообще имеет признаки очень скрытые. Дерево может стоять до 60 лет со стволовой гнилью внутри. В случае воздействия сильных ветров оно просто могло упасть на тропинку.
— Корневая губка распространена по всему бору, её очень много, — возражает краевед, инженер лесного хозяйства Людмила ПАУТОВА. —Угрожало ли это дерево падением? Если такой угрозы не было, то, как вы сами сказали, оно могло простоять ещё 60 лет. И какой смысл было убирать его? Не всё, что назначено к рубке, надо убирать. Потому что это разрушает устойчивость леса, снижает его биоразнообразие и запрещено охранным режимом.
Людмила Паутова обращает внимание на дерево, помеченное красной краской. Это означает, что сосну должны срубить.
— Дерево больное, но крона не усохшая, то есть оно живое, и его можно оставить, — говорит она.
— А вот это сухостой, — Паутова показывает на дерево, растущее по соседству, — но его не трогают, потому что он никому не интересен.
Сосен с красной меткой на стволе мы в то утро увидели в бору много. То, что не каждая из них нуждается в санитарной рубке, подтвердила и лесопатолог министерства природных ресурсов.
— Вот это дерево я бы не стала трогать, — говорит Ольга Миронова, указывая на одну из помеченных сосен. — Со временем оно погибнет, но ещё лет пять простоит точно.
Людмила Паутова обращает внимание на ещё одну деталь: диаметр ствола всех спиленных сосен составляет от 36 см. По мнению эксперта, это не простое совпадение:
— Очевидно, что производилась приисковая рубка живых полнодревесных сосен с определённым диаметром ствола, в то время как аварийные тонкомерные деревья не назначены в рубку, не спилены и представляют реальную опасность для людей.
Живые или мёртвые?
В тот же день, но уже после обеда в бор отправилась группа городских чиновников во главе с градоначальником Дмитрием Денисовым. Вместе с экспертами, экологом, ландшафтным дизайнером Людмилой ДОРОФЕЕВОЙ и профессором кафедры ботаники, микробиологии и экологии КГУ им. Циолковского Игорем ЛЫКОВЫМ они осмотрели пару свежих пеньков, а также одно дерево, предназначенное к вырубке. Выводы специалистов по поводу спиленного дерева оказались прямо противоположными.
— Кора нормальная, кадмий живой, — высказалась Людмила Дорофеева, осмотрев спил.
Игорь Лыков, напротив, считает, что дерево было больное и нуждалось в вырубке.
Далее осматриваем сосну с красной меткой. На этот раз точки зрения экспертов совпадают: дерево, скорее, мёртвое, чем живое. Однако, по мнению Людмилы Дорофеевой, даже в этом случае сосну, если она не аварийная, спиливать не нужно.
— В Европе к деревьям в природных парках относятся именно так, — говорит Дорофеева. — Их не трогают, пока они сами не упадут и не превратятся в корм для остальных растений.
Точно такую же позицию занимают Людмила Паутова и Наталья Воронкина. Однако Игорь Лыков с этим мнением категорически не согласен.
— Я не знаю ни одного парка в Европе, где бы больные деревья оставляли и чтобы они заражали остальные! Такие деревья надо убирать! Отсюда они («вредные жучки». — Прим. ред.) переберутся на здоровое дерево и будут грызть его. И таких деревьев станет тысячи!
553 аварийных сосны
Профессор также дал свою оценку разработанному воронежскими учёными проекту лесохозяйственного регламента г. Калуги. Документ, который Воронкина и Паутова жёстко раскритиковали, Лыков оценил очень высоко.
— Обследование прошло профессионально, — сказал он. — Институт считается одним из лучших в России. Его специалисты провели огромную работу: обследовали почти 30 тыс. деревьев. Они же не все деревья рекомендовали вырубить, а только те, которые больные.
— Вы считаете качественным документ, в котором даже название региона в некоторых местах указано неверно? — уточнила я.
— Это просто человеческий фактор, — ответил вместо Лыкова городской голова. — Это не свидетельствует о качестве работы. О качестве свидетельствуют акты, подписанные конкретным специалистом, имеющим профессиональное образование в этой сфере.
Кстати об актах. Всего воронежские лесопатологи назначили к вырубке 565 деревьев с так называемыми структурными изъянами. Эти данные озвучил во время выездного совещания врио градоначальника. Между тем на планёрке в горуправе 3 февраля называлась совсем другая цифра — 1118. Мы поинтересовались, на каком основании будут спилены ещё 553 сосны.
— МБУ «Калугаблагоустройство», которое занимается содержанием бора, осуществляет функции по надлежащему содержанию данной территории, — пояснил начальник Управления горхозяйства Александр ШПИРЕНКО. — В рамках этой функции сотрудники предприятия ежедневно делают обходы и выявляют аварийные деревья, которые опасны, могут упасть на прохожего, на машину. Эти деревья точно так же помечаются и планируются к аварийной вырубке. Таких деревьев было зафиксировано порядка 600. Отсюда и возникла общая цифра — 1118.
Всё из-за недоверия?
Не берусь судить, насколько экспертным является мнение сотрудников «Калугаблагоустройство», но специалисты, побывавшие в бору утром 5 марта, фактически поставили его под сомнение, указав на то, что многие аварийные деревья не спилены и что уход за лесным массивом всё же следует начинать не с санитарной рубки.
— Я как лесопатолог и специалист в области защиты леса считаю: первое, что здесь требуется в качестве оздоровления, это уборка и вывоз неликвидной древесины, — говорит Ольга Миронова.
Дмитрий Денисов со своей стороны не сомневается ни в качестве лесопатологического обследования, ни в законности проводимых в бору работ.
— Бор имеет очень высокий статус. Это памятник природы федерального значения. За нарушение законодательства предусмотрено жесточайшее наказание, — говорит врио городского головы. — Очень сложно представить себе, что может найтись здравомыслящий человек, который осознанно пошёл бы на преступление.
Денисов считает, что проблема возникла исключительно по причине недоверия горожан к действиям горуправы.
— Чтобы восстановить это доверие, мы планируем каждое подобное мероприятие, по которому могут возникнуть вопросы, заранее обсуждать с гражданами на публичных площадках, знакомиться совместно с документами и подвергать их сомнению в рамках дискуссии. Если такой запрос у калужан есть, значит, будем и это делать, — пообещал градоначальник.
Варвара Антохина по итогам выездного совещания предложила создать инициативную группу из числа неравнодушных калужан. С тем, чтобы выработать совместную концепцию по сохранению и содержанию бора. Первую встречу назначили на 20 марта.
Заборы, скамейки и прочее
На сегодняшний день в бору спилено 135 деревьев. Я поинтересовалась у чиновников, куда они вывозятся и что с ними дальше происходит.
— Подлежат утилизации, переработке. В данном случае всё уходит в муниципальное предприятие, используется для изготовления гробов… — начал было отвечать один из сотрудников МБУ «Калугаблагоустройство», но руководитель учреждения Руслан ЖЕЛТКОВ довольно резко перебил его:
— Для города! Для изготовления лавок в парках, скверах. У нас зона ответственности — 1056 гектаров, где расположены лавочки, урны, которые требуют ремонта, замены. Также мы высаживаем новые деревья и делаем колья для них, чтобы дерево простояло долго и выжило. Помимо этого, мы делаем и инвентарь, чтобы убираться здесь. Гробы мы тоже делаем. Для города. Самые дешёвые.
Эта статья была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.03.2020.
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