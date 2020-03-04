После нашей статьи врио губернатора запретил рубить бор

Накануне вечером мы опубликовали на нашем сайте статью «Калужский бор начали вырубать». В ней мы рассказали о том, что с января этого года в лесном массиве идёт массовая рубка сосен.

По словам городских чиновников, спиливают только аварийные и больные деревья. Однако калужские биологи, побывавшие в бору и осмотревшие уничтоженные сосны, утверждают, что под спил пошли и здоровые деревья.

Уже сегодня утром на нашу публикацию отреагировал врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША.

«По дороге в Кировский район еду в Бор. Разбираемся с вопросом рубки деревьев», - написал он на своей странице в «Фейсбуке» около 11:00.

Владислав Шапша прочитал статью на KP40 и отреагировал сразу же.

Спустя некоторое время Шапша опубликовал новый пост и видео к нему: «Поручил Городскому Голове прекратить любую вырубку деревьев в Бору. Разбираться в вопросе будем вместе с местными экологами».

- Дмитрий Александрович, надо немедленно приостановить все работы по вырубке, разобраться в этом вопросе, пригласить специалистов министерства природных ресурсов, местных экологов, - говорит Владислав Шапша врио градоначальника Калуги Дмитрию ДЕНИСОВУ. – Каждое дерево, которое подлежит вырубке, согласовать... До этого момента никаких действий здесь не предпринимать!»